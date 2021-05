Handball : Im Angriff passt es nicht beim TSV

Dormagen Beim 23:28 in Hamm leistet sich der Handball-Zweiligist aus Dormagen zu viele Fehler und vergibt Chancen en masse.

Okay, am Ende setzte es für den TSV mit 23:28 (Halbzeit 11:15) tatsächlich die zehnte Niederlage in dieser so speziellen Saison, doch die wäre mit etwas mehr Geschick im Abschluss locker zu vermeiden gewesen. Nämlich dann, „wenn wir nur drei oder vier unserer 100-prozentigen Chancen genutzt hätten“, befand Trainer Dusko Bilanovic, dem natürlich auch die 14 technischen Fehler sauer aufstießen.

Exemplarisch lenkte der Serbe den Blick auf die hochspannende Schlussphase der Partie: Nach seiner Auszeit beim 21:23 (52. Minute) zimmerte Benni Breuer, der nicht nur fünf Strafwürfe souverän ins Netz zirkelte, sondern mit sieben Feldtoren auch zum besten Werfer der Partie acvancierte, den Ball übers Gestänge (53.), bediente dann jedoch in Überzahl Ian Hüter per Kempa-Anspiel zum 22:23 (54.). Gerrit Genz markierte in Unterzahl das 24:22 für Hamm (54.) – und der ehemalige Dormagener sorgte nach einem Pfostentreffer von Jakub Sterba (55.) sowie einem weiteren technischen Fehler der Gäste im nächsten Angriff mit dem 25:22 (56.) auch wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung der Hausherren. „Wenn uns da der Ausgleich gelungen wäre, hast du ein anderes Spiel“, haderte Bilanovic. Ein Punktgewinn wäre sicher in Ordnung gegangen. Zwar stellte ASV-Coach Michael Lerscht durchaus zu Recht fest, „der Deckel hätte früher drauf sein können“, doch traten die Dormagener einmal mehr unter erschwerten personellen Bedingungen an: Als Kreisläufer Patrick Hüter mit einer Bänderverletzung am ohnehin anfälligen Sprunggelenk raus musste, fehlten dem TSV in ihm, André Meuser (Halbrechts), Alexander Senden (Halblinks), Joschua Reuland (Linksaußen) und Martin Juzbasic (Tor) gleich fünf Akteure, die im Normalfall zur Startformation gehören. Da im rechten Rückraum in Carlos Iliopoulos (Bänderriss) auch die Zweitbesetzung draußen blieb, musste dort in Richter ein Rechtshänder einspringen.