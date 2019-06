REES : SPD-Kandidat Wißen stichelt: „Freibad zu dank CDU“

REES Der Reeser Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen kritisiert die CDU und Bürgermeister Christoph Gerwers. Er wirft ihnen vor, sich in Sachen Freibad mit fremden Federn zu schmücken.

Der Bürgermeisterkandidat der Reeser SPD Bodo Wißen stichelt gegen die CDU. Er bezieht sich dabei auf eine Broschüre der Union, die vor kurzem an die Haushalte in Rees verteilt wurde. Freudestrahlend und stolz, so Wißen, sei darin über die „angeblichen Bemühungen“ der CDU und ihres Bürgermeisters Christoph Gerwers berichtet worden, in Rees gäbe es bald wieder ein Freibad.

Dazu Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen: „Angesichts der zu erwartenden bisher heißesten Tage des Jahres erinnere ich daran, dass es von Anfang an die SPD, die Grünen und die FDP waren, die gegen den Widerstand von CDU-Bürgermeister und CDU-Fraktion das Freibad ohne wenn und aber wollten. Anfänglich war die CDU ganz dagegen, dann, als man die Widerstände in der Bevölkerung bemerkte, wollte die CDU zur Überraschung aller einen Ratsbürgerentscheid, den sie dann wohl selbst nicht mehr für so eine gute Idee hielt. Dann kam dieses Jubelblättchen, in dem sich die Herren selbst auf die Schulter klopften — für nichts. Ich stelle fest, dass es einzig und allein die CDU und ihr Bürgermeister waren, die dafür verantwortlich sind, dass es bis heute in Rees kein Freibad gibt. Damit schaden die CDU und ihr Bürgermeister dem Sport und letztlich auch dem Tourismus- und Wirtschaftsstandort Rees.“