Bahnübergang in Kaarst: Nach Unfällen: Regiobahn warnt Fußgänger

Nach dem tragischen Unglück in der Silvesternacht haben Angehörige und Freunde des Verstorbenen an der Unfallstelle Kerzen hingestellt. Der Mann wurde von der Regiobahn erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Nach dem tödlichen Unfall in der Silvesternacht versichert das Unternehmen, dass alle Bahnübergänge sicher sind.

Zeugen gab es keine. Eine Notärztin hatte nach Angaben der Feuerwehr versucht, den Mann am Unfallort wieder zu beleben – ohne Erfolg. Die Polizei geht davon aus, dass die Schranken zum Unfallzeitpunkt geschlossen waren. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Schranken- und Signalanlage nicht ordnungsgemäß funktioniert habe, hieß es am Tag nach dem tragischen Unglück. Eine Sprecherin der Regiobahn erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Bahnübergänge in Kaarst alle sicher seien. „Die Sicherungen entsprechen der aktuellen Technik, mehr geht nicht“, sagte die Sprecherin. Der tragische Vorfall in der Silvesternacht mache allerdings „traurig und betroffen“. Was genau passiert ist in dieser Silvesternacht, lässt sich nur erahnen. Fest steht: Wenn ein Fußgänger durch die Bahnschranken kommen will, kommt er auch durch.