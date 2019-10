Niederländer vor dem Landgericht in Kleve : Drogenhandel im Darknet: Vor Gericht haben Chemiker das Wort

Niederländer vor dem Landgericht in Kleve

KLEVE/Emmerich/Rees Auf ihn wartet eine lange Haftstrafe. Wie lange, das hängt unter anderem davon ab, was die Chemiker zu den Dingen sagen, die er verkauft hat.

Kokain, LSD, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana – lang ist die Liste der Betäubungsmittel, die ein 33-jähriger Niederländer über das Darknet an Kunden in der ganzen Welt verkauft haben soll. Seit Mitte September muss der Mann sich als Angeklagter vor dem Klever Landgericht verantworten (wir berichteten mehrfach). Am Freitag fand der vierte Verhandlungstag statt.