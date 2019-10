Emmerich : Hafen wächst um 12.000 Quadratmeter

Emmerich Die Experten Sara Kreipe und Arndt Wilms führten für die Stadt Emmerich am Rhein auf der größten Messe für Immobilien und Investitionen Expo Real in München Gespräche mit Logistikern und möglichen Hotel-Investoren.

Die Stadt Emmerich am Rhein, kreisweit bekanntlich beliebtester Standort für große Logistiker, braucht dringend neue Flächen. Kein Wunder, dass sich Wirtschaftsfördererin Sara Kreipe und Arndt Wilms, Geschäftsführer der Emmericher Erschließungsgesellschaft (EGE), auf der am Mittwochabend zu Ende gegangenen größten Messe für Immobilien und Investitionen Expo Real in München nach neuen Möglichkeiten umschauten. Freilich hatte das Duo noch mehr Aufgaben im Gepäck: Hafen-Ausbau, Kasernengebiet-Revitalisierung, Suche nach einem Hotelinvestor sind die Stichworte.

Derzeit sei alles an vorhandenen Flächen „abverkauft, wir sind dabei, neue Gebiete zu entwickeln. Alles in Absprache mit der Bezirksregierung. Vor allem brauchen wir weitere größere Grundstücke für die Logistik-Unternehmen“, sagte der Mann, der sich mit der im Frühjahr um ein Sondervermögen von mindestens zehn Millionen Euro ausgestatteten Erschließungsgesellschaft auch um die innerstädtische Entwicklung kümmern soll, am Rande der Messe in einem Gespräch.