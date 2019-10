Tankstelle am Kapellenberger Weg : Einbrecher wollten Tür einschlagen

Tankstelle am Kapellenberger Weg

Emmerich Mit brachialer Gewalt wollten sie einbrechen. Am Ende mussten sie fliehen.

In der Nacht zu Freitag lösten um 02.30 Uhr unbekannte Einbrecher Alarm aus. Sie hatten versucht, die Glaseingangstür der Tankstelle am Kapellenberger Weg einzuschlagen. Ein Augenzeuge sah, wie die Täter mit einem Vorschlaghammer auf die Glastür einschlugen und sie stark beschädigten. Die Tür öffnete sich allerdings nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Speelberger Straße.