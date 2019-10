Kies-Abgrabung in Rees-Esserden : „Reeser Welle“ ruht für ein Jahr

REES/ESSERDEN Das Verfahren für die geplante Abgrabung „Reeser Welle“ in Esserden wird für ein Jahr auf Eis gelegt. Grund: Der zuständige Kreis Kleve hat aktuellere Gutachten von den Kiesfirmen eingefordert. Die wollen jetzt nachbessern.

Die Entscheidung, ob und wann die so genannte Abgrabung „Reeser Welle“ vor den Toren des Ortsteils Esserden in Angriff genommen werden kann, wird sich weiter verzögern. Wie am Donnerstag am Rande der Ratssitzung in Rees bekannt wurde, hat der Kreis Kleve bereits Mitte vergangenen Monats das Verfahren bis zum 30. September kommenden Jahres ausgesetzt.