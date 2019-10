Auszeichnung erstmals verliehen : Reeser Heimatpreis geht an den Heimatverein Millingen-Empel

REES/MILLINGEN Die Stadt Rees hat den erstmals in diesem Jahr ausgeschriebenen Heimatpreis an den Heimatverein Millingen-Empel vergeben. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert.

(bal) Der erstmalig in diesem Jahr ausgeschrieben Heimatpreis der Stadt Rees geht an den Heimatverein Millingen-Empel. Das hat der Kulturausschuss am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag in der Ratssitzung bekannt gab, wird die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung im Rahmen der letzten Ratssitzung des Jahres am 11. Dezember verliehen.