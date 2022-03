Analyse zum Pokal-Aus des 1. FC Kleve : Raus mit Frust, Stolz und Applaus

Der 1. FC Kleve, hier Kapitän Fabio Forster (l.) und Kisolo Deo Biskup, ließ den offensivstarken FC Bocholt am Mittwoch nie ins Spiel kommen. Foto: Monika Gajdzik

Kleve Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist trotz einer überzeugenden Leistung aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden. Es waren Kleinigkeiten, die beim 0:1 in Bocholt einen Sieg verhinderten. Und es fehlte Personal für die entscheidenden Aktionen.

Die Spieler des 1. FC Kleve machten sich am Mittwochabend nach dem Abpfiff auf zu ihren Fans, die klar in der Unterzahl gewesen waren unter den guten 1600 Zuschauern im Stadion am Bocholter Hünting. Es gab viel Applaus von den Klever Anhängern für die erschöpften und maßlos enttäuschten Kicker in den rot-blauen Trikots. Der Fußball-Oberligist hatte von einem Heimspiel im Viertelfinale des Niederrheinpokals gegen den Drittligisten MSV Duisburg geträumt. Die Klever Mannschaft, die vor wenigen Tagen durch Corona-Fälle bei Spielern und Trainer nach imponierendem Start in den zweiten Teil der Saison etwas zurückgeworfen worden war, hatte wirklich alles versucht, um die Zebras zum Bresserberg zu holen. Doch es hat am Mittwochabend beim unglücklichen 0:1 beim Oberliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt nicht sein sollen.

Nach einer spannenden, intensiven Partie vor eindrucksvoller Kulisse schwankte die Stimmung bei Spielern und Verantwortlichen des Fusionsklubs irgendwie zwischen erheblichem Frust und großem Stolz. Den Akteuren war die Enttäuschung in den Gesichtern abzulesen, dass sie in einer Partie, in der sie mit großem Einsatz, enormer Laufarbeit und gutem taktischen Verhalten den Favoriten überhaupt nicht ins Spiel hatten kommen lassen, ohne Ertrag geblieben waren. Doch zum Frust kam der Stolz, gegen den mit Regionalliga-Akteuren gespickten und in der Meisterschaft seit zehn Spielen unbesiegten Titelanwärter Nummer eins in der Oberliga über weite Strecken das bessere Team gewesen zu sein.

Info Die Partien im Pokal-Viertelfinale Dienstag, 29, März, 19.30 Uhr Spvg Schonnebeck - RW Essen Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr ETB SW Essen - SV Straelen, 1. FC Bocholt - MSV Duisburg, FC Kray - Wuppertaler SV

„Wir haben uns nichts vorzuwerfen nach diesem Auftritt“, sagte der Klever Kapitän Fabio Forster. Trainer Umut Akpinar sprach davon, „dass seine Mannschaft den Sieg verdient gehabt hätte.“ Er wird diese Meinung mit Sicherheit nicht exklusiv gehabt haben. Und Mittelfeldakteur Niklas Klein-Wiele, der vor der Pause bei zwei Freistößen, von denen der erste am Pfosten gelandet war und der zweite den Bocholter Keeper Sebastian Wickl zu einer Glanzparade gezwungen hatte, Pech hatte, sagte: „Gegen so eine starke Mannschaft so ein Spiel abzuliefern, das ist schon sehr gut. Viel mehr hätten wir nicht tun können.“

Und die Aussage des Bocholter Trainers Jan Winking war durchaus als Kompliment zu verstehen, als er feststellte: „Der 1. FC Kleve ist eine Mannschaft, die es bestens versteht, einen Gegner herunterzuziehen – das meine ich in positivem Sinne.“ Die Stärke der Rot-Blauen ist halt, dass sie als Kollektiv funktionieren, weil Trainer Umut Akpinar und die Verantwortlichen des Fusionsklubs über Jahre mit Bedacht ein Team aufgebaut haben, in dem die Automatismen sitzen.

Es waren nur Kleinigkeiten, die verhinderten, dass der 1. FC Kleve eine schon jetzt sehr erfolgreiche Saison nicht mit dem Sahnehäubchen in Form des Pokal-Heimspiels gegen den ehemaligen Bundesligisten aus Duisburg-Meiderich versah. Ein wenig Glück im Abschluss war nicht vorhanden bei den großen Chancen in Durchgang eins. Ein wenig mehr Power in der Offensive fehlte in Hälfte zwei bei der Aufholjagd nach dem unglücklichen Gegentor in der 32. Minute, als die Klever bei der Abwehrarbeit ein einziges Mal nicht auf der Höhe waren.

Es fehlte aber auch an Personal für die entscheidenden Aktionen. Zwar machten Kisolo Deo Biskup und Ersatzmann Tim Haal ihre Sache in der Innenverteidigung gut. Trotzdem hätte Abwehrchef Nedzad Dragovic, der aus beruflichen Gründen passen musste, ein wichtiges Mosaiksteinchen sein können. Der 37-Jährige ist eben nicht nur wegen seiner Abwehrarbeit mit viel Übersicht, sondern auch wegen seiner Stärken im Aufbau ein wichtiger Faktor im Klever Spiel.

Es fehlte zudem an Alternativen in der Offensive, weil auf den Außenpositionen Pascal Hühner weiter verletzt ausfällt und Luca Thuyl nach längerer Verletzungspause erst fit genug für einen Kurzeinsatz war. Und es war beim Versuch, das Spiel zu wenden, ein Manko, dass der 1. FC Kleve offensiv von der Bank aus nicht richtig nachlegen kann. Denn in Danny Rankl steht nur ein Akteur im Kader, der unter der Rubrik Stoßstürmer einzuordnen ist.

So platzte der Traum von der Heimpartie im Pokal gegen den Meidericher Spielverein. Es fehlte nicht viel und er wäre in Erfüllung gegangen. So blieb bei allem Stolz über einen gelungenen Auftritt halt auch jede Menge Frust. Der 1. FC Kleve ist raus aus dem Pokal – mit Applaus, den der eigene Anhang zu Recht spendete.