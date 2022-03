Kleve : Neue Internet-Seite für Kleve online

Digitalisierungskoordinator Jörg Boltersdorf, Bürgermeister Wolfgang Gebing und Administrator Daniel Hendricks (von links). Foto: stadt kleve/Stadt kleve

KLEVE Der versprochene neue Internet-Auftritt der Stadte Kleve ist jetzt freigeschaltet. Bis zum Ende des Jahres 2022 sieht eine gesetzliche Vorgabe die Digitalisierung von 107 Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Kleve vor.

Das Klever Wahrzeichen ist die Burg: Ruft man die neue Internet-Seite der Stadt Kleve auf, schaut man jetzt auf die Burg und am Schwanenturm vorbei auf die Stadt in Richtung Stein-Gymnasium, links liegt die kleine Kirche an der Böllenstege und von vorne blitzt die Sonne am Turm vorbei. Der neue Internet-Auftritt der Stadt ist symbolträchtig wie gefällig. Und wischt man das Bild vom Turm nach links, steht man auf Augenhöhe mit dem Schwan.

Es gibt viele Wege, die auf die Inhalte führen. Hier gibt‘s die Informationen zu Einrichtungen und Veranstaltungen, Museen und die Politik, hier soll auch das bürokratische Handeln in der Stadt erleichtern werden: Gut ein Dutzend Behördengänge kann man sich schon ersparen, wenn man sie denn per Internet erledigen möchte. Von der Urkunde bis zu einigen Bezahlmöglichkeiten, so wie das Onlinezugangsgesetz (OZG) für alle Kommunen des Landes NRW es vorschreibt. „Bis zum Ende des Jahres 2022 sieht das OZG die Digitalisierung von 107 Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Kleve vor. Unser neuer Internetauftritt hilft uns dabei, diese Dienstleistungen bürgernah, niederschwellig und unkompliziert anzubieten. Die Technik im Hintergrund der Website ist auf dem neuesten Stand und sorgt für Zukunftssicherheit“, sagt Jörg Boltersdorf, der „Digital-Manager“ der Stadt.

Das Gesetz schreibt aber nicht die Navigation und die Optik der Seite vor – das regelt die Kommune. In Kleve war es das Team um Boltersdorf und Administrator Daniel Hendricks. Für Boltersdorf ist die neue Optik nur ein erster Blick. „Wir sind auf eine modernere Software umgestiegen. Zusätzlich haben wir jetzt alle drei Bereiche – Stadt, Umweltbetriebe (USK) sowie Wirtschaft und Tourismus (WTM) auf einen Blick“, sagt Boltersdorf. Wenn man also etwas zum Müllkalender wissen möchte, scrollt man die Seite ein Stückchen nach unten bis man über die Weiten der Klever Parkanlagen schaut: Das Symbolbild für die Park- und Grünpflege der USK. Jetzt hat man diverse Optionen, das Gesuchte zu finden – entweder wischt man auf das Foto vom Müllwagen oder klickt aufs Stichwort „Abfallentsorgung und Wertstoffe“.

Es gibt auch das klassische Menü oben links mit den drei Linien, es gibt die Bilder, die man wischen kann und es gibt oben nochmals schriftlich die drei Bereiche Stadt, USK und WTM: Es führen viele Wege zum Ziel. Die Navigation ist vergleichsweise einfach, teils selbsterklärend. Zurück zur Hauptseite ist ein Hauptaugenmerk das „Serviceportal“ und oben nochmals in den Farben Blau (Stadt), Orange (USK) und Lila (WTM) sind die einzelnen Bereiche. Klickt man oben auf Stadt Kleve, kommt man über „Ikons“ (Symbolbilder für Service, Termine oder Veranstatungen) durchs Menü.

Die neue Seite ist anfangs vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber eine deutliche Verbesserung zum alten Online-Auftritt. Auch ist die Seite barrierefreier. Zusätzlich gibt es die Seiten in gefühlt allen Sprachen. Auch das kyrillisch geschriebene Ukrainisch lässt sich einstellen. „Die Internetseite ist für die Besonderheiten verschiedener Geräte – Computer, Laptop, Tablet und Smartphone – optimiert“, sagt Boltersdorf. Tatsächlich hat sich die Bedienungsfreundichkeit beim Smartphone enorm verbessert.