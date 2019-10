Lindendorfplatz Haldern : Das Wasser fließt jetzt besser ab

HALDERN Lindendorfplatz in Haldern saniert. Jetzt kann auch in zweiter Reihe geparkt werden.

(RP) Dass die Entwässerung auf dem Lindendorfplatz in Haldern nach der Sanierung durch den städtischen Bauhofbetrieb nun deutlich verbessert ist, zeigte sich bereits nach dem lang anhaltenden Regen der vergangenen Tage.

Inzwischen steht der Lindendorfplatz auch wieder als Parkfläche für die angrenzende Schule sowie weiterer Anlieger zur Verfügung. Neue Absperrungen ermöglichen zudem, dass ab sofort auch in einer zweiten Parkreihe geparkt werden kann, wodurch sich die Parkplätze auf circa 30 erhöhen. Mit dieser Maßnahme wird zudem unterbunden, dass der Platz auch in Zukunft mit hohem Tempo befahren wird und durch scharf abfahrende und abbremsende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gerät. Immer wieder mussten Mitarbeiter des Bauhofbetriebes den Platz zuletzt ausbessern, wodurch Kosten von mehreren tausend Euro entstanden sind.