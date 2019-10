Hamburger Fischmarkt auf Tour in Rees : Marktschreier übernehmen das Regiment

REES Seit Freitag macht der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ Station in Rees. Bis Sonntag gibt es Angebote und flotte Sprüche. Noch spielt das Wetter nicht mit.

Als der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ am Freitag den Reeser Marktplatz in Beschlag nahm, hatten die Händler sogar echtes Hamburger „Schietwetter“ mit nach Rees gebracht. Deshalb konzentrierte sich das ebenso wortreiche wie lautstarke Verkaufstreiben von Aal-Hinnerk, Wurst-Herby, Käse-Heiko oder Nudel-Kiri anfangs nur auf wenige Besucher, die gleich zum Auftakt des dreitägigen Marktes mit prall gefüllten Tüten voller Wurst, Käse, Fisch oder kalorienreichen Leckereien nach Hause gehen wollten.

Mit einem bunten Warensortiment zu Sonderkonditionen, mit einem Bierstand und zahlreichen Essständen sowie einer gesunden Prise Fips-Asmussen-Humor will der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ auch am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr die Besucher an die Verkaufswagen und Stände locken. Am Samstag gibt es ab 16 Uhr die Aktion „Nachwuchs-Marktschreien“. Wer will, kann sich auf einem Wagen selbst als Marktschreier versuchen. Als Dank gibt’s eine Fischmarkt-Tüte.