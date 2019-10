Immobilienverwalter „Altro Mondo“ : Stadt Duisburg lässt Hochhäuser räumen

Duisburg Die Stadt Duisburg hat am Mittwochabend und am Donnerstagnachmittag drei Hochhäuser im Stadtteil Meiderich räumen lassen. Mindestens 46 Mieter stehen nun erst einmal auf der Straße. Verwalter ist die umstrittene Immobiliengesellschaft „Altro Mondo“.

Genau einen Monat nach der landesweiten Aktion „zur Aufdeckung von wohnungswirtschaftlichen Missständen in Beständen der DEGAG/Altro Mondo“ hat die Duisburger Stadtverwaltung am Mittwochabend zwei Hochhäuser des Immobilienverwalters an der Wetzlarer Straße in Meiderich räumen lassen. Das bestätigte eine Stadtsprecherin unserer Redaktion. Es habe Probleme mit dem Brandschutz gegeben.