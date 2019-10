Kostenpflichtiger Inhalt: Apotheken in Duisburg : Engpässe bei einigen Medikamenten

Kopfschmerztabletten wie Ibuprofen werden oft in Asien produziert. Die Pharmakonzerne haben Probleme, die Nachfrage zu befriedigen. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Duisburg Auch Apotheken in Duisburg sind von den Lieferengpässen bei Medikamenten betroffen. Vor allem bei Ibuprofen mangelt es an Nachschub. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Der Apothekerverband fordert mehr Flexibilität.