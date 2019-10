Im Urlaub festgenommen : Ismet Kilic aus dem Gefängnis entlassen

Ismet Kilic wurde am Donnerstag freigelassen.

Duisburg Wegen eines türkischen Haftbefehls saß der Duisburger Ismet Kilic über zwei Monate in einem slowenischen Gefängnis. Am Donnerstag ist er freigelassen worden.

Der Duisburger Ismet Kilic ist nach über zwei Monaten in einem slowenischen Untersuchungsgefängnis aus der Haft entlassen worden. Das teilte die integrationspolitische Sprecherin der Grünen im NRW-Landtag Berivan Aymaz am Donnerstag über ihren Facebook-Account mit. Sie habe am Donnerstagvormittag mit Kilic telefoniert, schreibt die Politikerin. Seine Ehefrau und seine Freunde seien bei ihm.