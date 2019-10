Schutz vor Anschlägen : Terrorpoller werden nicht bis zum Weihnachtsmarkt fertig

Die versenkbaren Anti-Terror-Poller in der City können noch nicht heruntergelassen werden. Die entsprechende Schalttechnik wird auch bis zum Weihnachtsmarkt noch nicht installiert sein. Die Stadt will die Arbeiten im kommenden Jahr abschließen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Einige der neuen Anti-Terror-Sperren in der City werden bis zum Weihnachtsmarkt nicht einsatzbereit sein. Es hakt bei bei den versenkbaren Pollern. Dort fehlen noch Schaltkästen, die den Rettungskräften die Zufahrt ermöglichen sollen.

Das Tatmotiv des Mannes, der am Montagabend in Limburg einen Lkw gekapert und in eine Reihe an einer Ampel wartender Autos gesteuert hat, war am Dienstag zwar nicht zu klären. Doch trotzdem macht der Vorfall einmal mehr deutlich, dass es nicht viel mehr braucht als ein gestohlenes Fahrzeug und eine schlechte Absicht, um Menschen zu schaden. Aus diesem Grund, hat sich die Stadt bereits im September 2017 in einem Dringlichkeitsbeschluss dazu entschieden, die Innenstadt mit Anti-Terror-Pollern absichern zu lassen. Nach diversen Verzögerungen hieß es im August dieses Jahres, die Arbeiten würden bis Weihnachtsmarkt 2019 abgeschlossen (die RP berichtete). Doch daraus wird nichts, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte.