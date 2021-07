Fahrgast schwer verletzt : 82-Jähriger stürzt im Linienbus in Dinslaken

Dinslaken Er hatte sich nicht festgehalten und stand, als der Linienbus wieder anfuhr. Nun liegt der 82-Jährige Fahrgast im Krankenhaus.

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrgast am Mittwochabend bei einem Sturz in einem Linienbus in Dinslaken.

Es war gegen 19.10 Uhr, als ein 38-jähriger Duisburger mit einem Linienbus auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Schlossstraße unterwegs war. In Höhe der Wiesenstraße hielt er an einer roten Ampel an.