Historischer Filmabend : Duisburg in den 60er Jahren im Filmforum

Duisburg in den 60er Jahren im Filmforum

Duisburg Kai Gottlob präsentiert am 23. Oktober stadthistorische Filme aus dem Archiv des Filmforums.

(pk) Kai Gottlob bereitet dem Publikum ein königliches, kaiserliches und präsidiales Vergnügen, wenn er im filmischen Duisburger Geschichtsbuch blättert. Im vierten Teil der Reihe „Duisburger Jahrzehnte“ richtet sich der Kamerablick auf die 1960er. Charles de Gaulle besuchte Thyssen, die Queen die Mercatorhalle und der Schah von Persien war – nicht ganz unwidersprochen – im Rathaus. Die Helden des Fußballs waren Gast und Punktelieferant im WedauStadion. Der MSV spielte vor der neuen Großtribüne. Zugleich hat der Rückblick auch aktuelle Bezüge: Wer Tag für Tag über die Berliner Brücke fährt, kann noch einmal sehen, wie sie gebaut und eingeweiht wurde. Weniger schön, aber ebenfalls aktuell: Der Film über die Ereignisse im Sommer 1969 erinnert an die Seifenkistenmeisterschaft, die Duisburger Sportwoche, aber eben auch an eine Ausstellung über das Erstarken der Neonazis. Die Zeitreise für DUISBURGER JAHRZEHNTE spricht auf diese Weise nicht allein Nostalgiker an.