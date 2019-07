Thomas Kutschaty war Gastredner : SPD will mit „Duisburg-Plan“ zum Erfolg

Die nächste Kommunalwahl ist erst im Herbst 2020. Die Duisburger SPD bereite sich aber schon jetzt darauf vor, erklärt Duisburgs Parteichef Ralf Jäger auf dem Unterbezirksparteitag am Dienstagabend in der Rheinhausenhalle.

Die SPD müsse in Duisburg als „Kümmerer-Partei“ erkannt werden und so gegen den schlechten Bundestrend ankämpfen. „Wir sind die Partei, die diese Stadt seit Jahrzehnten mitgestaltet“, so Jäger. Die Sozialdemokraten redeten nicht nur vom Klimawandel, sondern handelten auch. So seien unter ihr große Flächen in Duisburg aufgeforstet und in den vergangenen Jahren viele Bäume gepflanzt worden. Programmatisch werde die SPD mit einem neuen „Duisburg-Plan“ an den Start gehen. Ein erster Entwurf dafür werde vom Vorstand in der Sommerpause ausgearbeitet, bevor er unter Beteiligung der Basis erst offline und dann auch online eine endgültige Fassung bekomme. Ende März 2020 soll der „Duisburg-Plan“ dann von einem Parteitag verabschiedet werden. Jäger warb auch beim Findungsprozess für eine neue Parteiführung für eine breite Mitgliederbeteiligung und die Vorstellung der Kandidaten in Regionalkonferenzen. Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef im Landtag, kritisierte als Gastredner, dass zunächst viele Kandidaten für den Parteivorsitz sogleich abgewunken hätten: „Das ist nicht motivierend. Der SPD-Parteivorsitz ist keine Aufgabe, vor der man weglaufen muss. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe.“