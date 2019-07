Prozess in Duisburg : 26-Jähriger soll seinen Bruder fast totgetreten haben

Duisburg Mit Tritten gegen den Kopf verletzte der Homberger seinen Bruder schwer. Er ist wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Am Abend des 9. Oktober 2018 zerrte ein Duisburger (26) seinen blutüberströmten Bruder in den Flur eines Hauses in Homberg. „Ruft einen Krankenwagen“, soll er Nachbarn zugerufen haben. „Mein Bruder wurde zusammengeschlagen.“ Was er verschwieg: Er selbst hatte den Verwandten kurz zuvor an der Mozartstraße durch einen Schlag und Tritte lebensgefährlich schwer verletzt. Jetzt steht er wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht.