Beamte ziehen Dienstwaffe : Duisburger geht auf Polizisten los

Duisburg Ein 33-Jähriger hat bei einer Routinekontrolle Polizeibeamte dazu gebracht, ihre Dienstwaffen zu ziehen. Er drohte den Polizisten Prügel an.

(th) Ein 33-jähriger Mann ist bei einer Routinekontrolle in Marxloh auf Polizisten losgegangen. Die Einsatzkräfte mussten ihre Dienstwaffen ziehen, um sich zur Wehr zu setzen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit den Worten „Wenn wir uns das nächste Mal sehen, fliegen Fäuste“, bedrohte der Fahrer eines Kleintransporters die Polizei. Die Beamten hatten den Mann kontrollieren wollen, nachdem er auf der Roonstraße ohne Gurt unterwegs gewesen war. Der 33-Jährige ging die Ordnungshüter direkt verbal an.