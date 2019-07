Gesamtschule Duisburg-Süd : Schulimkerei will im Sommer den ersten Honig ernten

Die Mitglieder der Bienen-AG an der Gesamtschule Süd in Duisburg freuen sich auf ihre erste Honigernte. Foto: Tanja Pickartz

Großenbaum Seit einem Jahr gibt es an der Gesamtschule Süd eine Schulimkerei. Für ihre erste Honigernte haben die Schüler schon Pläne.

Stiche bekommen haben sie noch nicht, die Mitglieder der Bienen-AG; Honig allerdings auch noch nicht. 20 Schülern der Jahrgangsstufe 7 summt der Kopf von all dem neu angeeigneten Schwarmwissen: Sie sind die Pioniere der Schulimkerei an der Gesamtschule Süd.

Bisher haben die Siebtklässler mehr theoretisch als praktisch gearbeitet: „Wir haben bestimmt, was es für Bienenarten gibt“, erzählt Gabriel (13), und dann wurde es doch praktisch; allerdings am Mikroskop statt an der Beute, dem Zuhause der Bienen: „Wir haben auch Bienen auseinandergenommen.“ Nicht nur auseinander; auch „auf die Hand“, wie ein Mädchen erzählt. Biologieunterricht ganz greifbar – kein Wunder, dass bei den Schülern einiges an Wissen kleben geblieben ist: „Die Königin legt bis zu 2000 Eier am Tag“, gibt Daniel seines weiter, und: „Drohnen sind die männlichen Bienen, die nur dazu da sind, die Königin zu schwängern.“ Wie praktisch, denn die Schulimkerei soll wachsen; aus dem einen Wirtschaftsvolk sollen bis Ende des Sommers sechs werden. Dazu ist neulich ein Wildfang gekommen: ein Schwarm mit 5000 Bienen, den Lehrer Dwoshak draußen eingesammelt hat. „Wenn man die nicht fängt, sterben sie“, erklärt er. „Ohne den Imker würde die Honigbiene nicht überleben.“