Volkshochschule in Duisburg : Das VHS-Programm zum 100. Geburtstag

Die Volkshochschule an der Steinschen Gasse in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Zum Jubiläum der Volkshochschule präsentiert diese ihr neues Programm für den kommenden Herbst. Viel Altbewährtes, aber auch einige Neuheiten stellte der neue VHS-Leiter Volker Heckner mit seinen Kollegen vor.

Anlässlich des hundertjährigen Bestehens stellt die Volkshochschule (VHS) Duisburg ihr neues Programm vor. Das Weiterbildungsangebot der VHS im Herbstsemester 2019 startet am 2. September und umfasst mehr als 1000 Veranstaltungen mit rund 32.000 Unterrichtsstunden. Das Gros der Veranstaltungen ist in der Innenstadt verortet, dennoch sind regionale Angebote – auch mit eigenen Schwerpunkten – im Westen, Norden und Süden Duisburgs von Bedeutung.

Auch räumlich gibt es Veränderungen bei der VHS. So berichtet Josip Sosic, Fachbereichsleiter Politik/Digitale Bildung/Neue Medien, „der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, wenn die neuen Kursräume in der „Fabrik“ einzugsbereit sind. Hier wird ein „Makerspace“ erschaffen, eine digitale Kreativwerkstatt in der beispielsweise selbstkreierte Designs am Computer direkt per 3D-Drucker ausgedruckt werden können.