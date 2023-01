Lamya Kaddor bei „Hart aber fair“ „Um den Wohlstand zu halten, brauchen wir Zuwanderung“

„Zuwanderer sollen Teil dieser Gesellschaft sein, da ist der deutsche Pass ein richtiger Schritt“, so die Grünen-Politikerin. Jeder Vierte in Deutschland habe einen Migrationshintergrund, in zehn oder 20 Jahren sei es wahrscheinlich schon jeder Dritte. „Warum unterscheiden wir dann noch bei der Staatsangehörigkeit?“, fragte sie in der Livesendung.