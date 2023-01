Kappenball in Duisburg-Rheinhausen Unglaublich aber wahr, Karneval ist wieder da!

Schließlich noch tanzte Nina aus Aachen einen Gardetanz und zum Abschluss gaben die Ruhrpott-Guggis Duisburg in ihren bunten Kostümen einen schönen Abschluss mit stimmungsvoller Musik. Das war ein Abend, so wie ihn die Karnevalisten lieben. Endlich konnte wieder gemeinsam gesungen, getanzt und gelacht werden und in der Party danach wurde sicherlich in so manchen Erinnerungen der Jahre zuvor geschwärmt.