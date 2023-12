Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge Flughäfen sorgen sich um Wettbewerbsfähigkeit

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) weist daraufhin, dass der Luftverkehr in und ab Deutschland sich nach der Pandemie ohnehin langsamer erholt habe als in fast jedem anderen Land Europas. Speziell der innerdeutsche Flugverkehr ist nur noch halb so groß wie vor der Pandemie, weil massenhaft Flüge durch Videokonferenzen oder die Bahn ersetzt werden. Falls die innerdeutsche Kerosinsteuer auch den Zubringerverkehr zu den Umsteigeflughäfen wie Frankfurt und München belasten würde, würde dies Verkehr umlenken, so der BDL. „Die Bundesregierung verteuert mit dem Alleingang einer innerdeutschen Kerosinbesteuerung den Zubringerverkehr zu deutschen Drehkreuzen und verschiebt damit Verkehre ins europäische und internationale Ausland“, sagt BDL-Präsident Jost Lammers.