Viel Lob nach MSV-Auswärtssieg „Genau dafür haben wir Lukas Raeder“

Zum Zeitpunkt von Raeders Einwechslung führte der MSV dank der Treffer von Casper Jander und Benjmain Girth mit 2:0. Als Joshua Bitter knapp 20 Minuten vor dem Ende die Gäste-Führung weiter ausbaute, schien die Partie gelaufen. Es hatte nicht danach ausgesehen, dass es doch nochmal gefährlich werden würde für die Zebras. Doch der Anschlusstreffer von Adriana Grimaldi in der 87. Minute zeigte Wirkung. Fast im Minutentakt gab es spektakuläre Torraumszenen. Und so hätten sich die Zebras in einer „wilden“ Schlussphase beinahe noch um den verdienten Lohn gebracht.