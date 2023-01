Jugendhandball Aufholjagd von Dormagener Nachwuchs nicht belohnt

Dramatisch war die Schlussphase, als der in der zweiten Hälfte überragende Felix Böckenholt auch seinen fünften Strafwurf zum 35:35 verwandelte, nachdem zuvor Florian Boehnert mit einem raffinierten Freiwurftrick den Anschlusstreffer erzielt hatte: Während die Leipziger Mauer sich ganz um den Ort des Geschehens kümmerte, eilte Boehnert auf die linke Seite und erhielt völlig freistehend den Ball. Auch Jonathan Dobiey hatte jetzt seinen Anteil am Remis, der Torwart verbuchte insgesamt acht Paraden. Zwar hätte er den Siebenmeter von Friedrich Schmitt nicht bekommen, doch der Ball klatschte an den Pfosten. So bekam der TSV die Chance zum scheinbar letzten Angriff. Doch wenige Sekunden vor Schluss gaben die Dormagener das Spielgerät unglücklich aus den Händen, Leipzig lief einen Konter, den Matthias Meyer nahezu mit dem Schlusspfiff unhaltbar zum Sieg nutzte. „Das ist bitter, nachdem wir uns so großartig zurückgekämpft haben“, sagte TSV-Coach Martin Berger. Doch er erkannte die Leistung der Gäste an: „Leipzig hat fast immer geführt, deshalb geht der Sieg unter dem Strich in Ordnung.“ Am Sonntag geht’s für den TSV zum Derby beim Bergischen HC.