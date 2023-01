2:3-Niederlage nach Verlängerung Pinguine verspielen Führung und verlieren in Bayreuth

Nach einer bitteren und überaus enttäuschenden Schlussphase mussten sich die Krefeld Pinguine am Freitagabend im Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Vor 1231 Zuschauern waren die Gäste vom Niederrhein in der Wagner-Stadt zwar die bessere Mannschaft, was schon die Schuss-Statistik mit 40:28 ausdrückte. Aber sie konnten trotz zahlreicher klarer Torchancen das Spiel nicht vorzeitig für sich entscheiden. Alleine Marcel Müller hätte die drei Punkte alleine einfahren können. So blieb es bis ins letzte Drittel hinein spannend. Dabei gelang den Gastgebern noch der Ausgleich und mit dem letzten Schuss des Spiels sogar noch der Siegtreffer. Am Sonntag um 18.30 Uhr sind die Eispiraten aus Crimmitschau in der Yayla-Arena zu Gast. Dann wollen die Krefelder den ersten Heimsieg im neuen Jahr unter Dach und Fach bringen.