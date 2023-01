Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 Vom „Klimawald“ bis zur „Chillwiese“ – so soll der Grüne Ring gestaltet werden

Die Beschreibung des derzeitigen Zustand ist allerdings ernüchternd: „Abnutzung und Vandalismus haben den Grünen Ring in den vergangenen Jahren sowohl in seinem Erscheinungsbild als auch seiner Funktion als Naherholungsraum beeinträchtigt. Die schlicht angelegte Ausstattung ist mittlerweile marode“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung.