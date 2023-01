Hohe Ehrung Kaisermünzenehrenpreis für den Steinhof

Duisburg · Im Rahmen eines Festakts im Ratssaal des Duisburger Rathauses verlieh die bürgerschaftliche Vereinigung proDuisburg e.V. am Sonntag den Duisburger Kaisermünzenpreis 2022 an den Steinhof in Huckingen.

15.01.2023, 22:44 Uhr

Von links: Frank Albrecht, Arno Eich, Hermann Kewitz und Sören Link. Foto: proDuisburg

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link nannte in seinem Redebeitrag das Kultur- und Bürgerzentrum unverzichtbar für den Stadtteil und die Stadt. Link dankte proDuisburg dafür, dass der Verein „Duisburgs Beste“ mit seiner Preisverleihung die notwendige Wertschätzung erweise. Arno Eich, der Vorsitzende des Trägervereins, nahm den Preis stellvertretend für das gesamte Team aus den Händen der beiden proDuisburg-Vorsitzenden Frank Albrecht und Hermann Kewitz entgegen. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause vergab proDuisburg erstmals wieder die höchste bürgerschaftliche Auszeichnung in dieser Stadt. Hermann Kewitz hob das bürgerschaftliche Engagement im Steinhof hervor: „Dank des Engagements der knapp 70 Ehrenamtlichen erleben mehr als 30.000 Menschen an 60 bis 70 Abenden pro Jahr hier ein funkelndes kulturelles Feuerwerk.“ proDuisburg würdigte mit der Auszeichnung nicht allein die Verdienste des Steinhofs um das kulturelle Leben in der Stadt. Der Steinhof bietet dabei nicht allein bundesweit bekannten Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. Ebenso wie Sören Link hob auch Hermann Kewitz das soziale Engagement der Verantwortlichen hervor. Beispielhaft stehen dafür die Benefizkonzerte für die Geflüchteten aus der Ukraine und aus Syrien sowie die von der Pandemie „brotlos“ gemachten Künstlerinnen und Künstler. "Filmforum ist ein Kino mit Haltung" Duisburg "Filmforum ist ein Kino mit Haltung" Darüber hinaus seien Institutionen und Vereine im Stadtteil nicht allein Gründer des Trägervereins. Für sie sei der Steinhof auch ein Zuhause im Stadtteil. Arno Eich sowie weitere Mitglieder seines Vorstands und die Geschäftsführerin der Steinhof Event Location, Stefanie Link, dankten dem Verein für die Auszeichnung und betonten, dass ein Ehrenamt „zwar nicht bezahlt werde, dafür aber unbezahlbar sei“, wie es Dagmar Kessel, die im Vorstandsteam mitarbeitet, beschrieb. Frank Albrecht hatte die 140 Gäste der Ehrung, darunter auch die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp, begrüßt und auf die große Tradition der von Oberbürgermeister Karl Lehr 1910 gegründeten bürgerschaftlichen Vereinigung verwiesen. Den musikalischen Rahmen setzte eine Frank-Sinatra-Tribute-Band, die das Publikum begeisterte. Es gab stehende Ovationen für die Musik, die dem Festakt eine „beswingte Atmosphäre“ schenkte. Oberbürgermeister der Großstadt Duisburg Erinnerung an Karl Lehr Oberbürgermeister der Großstadt Duisburg proDuisburg ehrt mit dieser bürgerschaftlichen Auszeichnung seit 1981 Menschen, Unternehmen oder Institutionen, die sich in besonderer Weise Verdienste um die Stadt Duisburg erworben haben. Preisträger in den vergangenen Jahren waren unter anderem das Unternehmen Krankikom, die Krohne Messtechnik GmbH, das Filmforum Duisburg und die Universität Duisburg-Essen. Zuletzt erhielt Dr. Doris König diese Ehrung im Januar 2020. Der Name der Auszeichnung erinnert an das Münzrecht, das die Stadt Duisburg im Mittelalter hatte. Der Preis selbst zeigt drei in Silber geschlagene Faksimiles dieser Münzen. Er wird – nach Vorgaben des Duisburger Goldschmieds Claus Pohl - im Auftrag von proDuisburg eigens gefertigt. proDuisburg wurde 1910 als Verkehrsverein für die Stadt Duisburg von Oberbürgermeister Karl Lehr zusammen mit Duisburger Unternehmern gegründet. Die bürgerschaftliche Vereinigung hat derzeit mehr als 360 Mitglieder, darunter große Unternehmen wie die König-Brauerei, als einem der Gründungsmitglieder, die Sparkasse, die Volksbank oder Haniel sowie Einzelpersonen, die mit ihrem Engagement die Stadt unterstützen. proDuisburg gibt unter anderem in Zusammenarbeit mit dem DuisburgKontor den Kalender „Duisburg 2023“ heraus.

(RP)