Nach Cyber-Angriff auf Universität Duisburg-Essen Hacker veröffentlichen gestohlene Daten

Damit die bereits veröffentlichen Daten so wenig Auswirkungen wie möglich haben, steht die Universität nach eigenen Angaben in engem Austausch mit den zuständigen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden. „Die veröffentlichten Daten werden derzeit ausgewertet. Sollten Personen oder Institutionen von einer Datenveröffentlichung betroffen sein, werden diese so rasch wie möglich informiert“, heißt es dazu weiter.