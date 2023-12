Bundesregierung Arzneiproduktion in Deutschland soll attraktiver werden

Mit dem Aktionsplan reagiert die Bundesregierung auf Lieferengpässe bei manchen Arzneimitteln in letzter Zeit. Die Produktion vieler wichtiger Arzneimittel war in den vergangenen Jahren an billigere Standorte wie etwa China oder Indien abgewandert. Probleme mit Lieferketten und anderem hatten dazu geführt, das manche Mittel in Deutschland zeitweise knapp wurden oder gar nicht mehr zu haben waren. Die neue Strategie soll solche Abhängigkeiten vom Weltmarkt verringern.