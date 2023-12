Haushaltschaos in Deutschland Kaufen die Griechen jetzt Sylt?

Während die Bundesregierung nun auf Geldsuche ist, um das Haushaltsloch zu stopfen, hat der griechische Finanzminister Kostis Hatzidakis seinen Etat im Griff. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres erwirtschaftete er einen Primärüberschuss von 6,1 Milliarden Euro. Das waren 500 Millionen mehr als im Budget angesetzt. Griechenland wird dieses Jahr, wie schon 2022, seine Haushaltsziele übertreffen. Die EU-Kommission prognostiziert Griechenland für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent – gegenüber einem Minus von 0,3 Prozent in Deutschland. Auch beim Schuldenabbau ist Athen auf einem guten Weg: Kein anderes Land der Eurozone hat in den vergangenen zwei Jahren seine Schuldenquote so schnell gesenkt wie Griechenland. Am Freitag dieser Woche wird Finanzminister Hatzidakis Kreditraten in Höhe von 5,3 Milliarden Euro, die eigentlich erst im nächsten Jahr fällig werden, vorzeitig an die Euro-Staaten zurückzahlen. In seinem Budget klafft kein Loch, im Gegenteil: Griechenland verfügt über ein Liquiditätspolster von 37 Milliarden Euro. Davon kann Christian Lindner nur träumen.