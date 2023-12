Zum Tod von Heribert Hölz „Wie lange wir das noch können, weiß allein der liebe Gott“

Sein jahrzehntelanges Engagement kam nicht von ungefähr. Sein Vater starb als Wehrmachtssoldat im Dezember 1944 in Lettland, seine Mutter musste ihn und seine Geschwister in äußerst bescheidenen Verhältnissen in Duisburg-Hochfeld allein großziehen. Der letzte Brief seines Vaters an seine Familie ist vom 27. Dezember 1944. Dabei schilderte er, wie er sich als Soldat für Frauen mit Kindern in Lettland eingesetzt hatte. Heribert Hölz hat sein Lebenswerk stets als Fortführung dieser Einstellung angesehen: „Im Grunde mache ich nichts anderes als mein Vater damals.“