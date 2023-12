„Ich wurde nicht herausgemobbt“ Brigitte Büscher spricht erstmals über ihr Aus bei „Hart aber fair“

Zwei Tage nach ihrem Abschied hat sich Büscher jetzt zum ersten Mal zu den Hintergründen und Reaktionen geäußert. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal „t-online“ sagte sie, angesprochen auf die teils traurigen, teils empörten Zuschauerreaktionen in den sozialen Medien: „Es rührt mich, dass die Menschen entsetzt sind, irgendwie auch traurig und geschockt. Es zeigt ja, dass ich doch nicht allzu viel falsch gemacht habe in 23 Jahren bei ‚Hart aber fair’.“ Diese Reaktion sei jedoch nicht angebracht. „Ich ganz allein habe mich entschlossen, zu gehen. Das war freiwillig und es fühlt sich gut und richtig an.“ Der Abschied von „Hart aber fair“ fühle sich für sie „wie eine Zäsur“ in ihrem beruflichen Leben an, sagte Büscher. „Für mich war diese Entscheidung eine Befreiung und das fühlt sich sehr gut an.“