Aktuelle Studie So weit ist der Antisemitismus in der Bevölkerung verbreitet

Laut der Stiftung ist es wichtig, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen klar zu benennen - auch um den Extremisten nicht in die Hände zu spielen, die an bestehende Ressentiments anknüpften. Dabei seien antisemitische Haltungen unter Muslimen offen anzusprechen. Eine islamische Theologie an deutschen Universitäten könne dazu beitragen, die antisemitischen Lesarten in den Herkunftsländern hierzulande zurückzudrängen. Wichtig sei auch, persönliche interreligiöse Begegnungen zu fördern wie das Dialog-Projekt „Schalom Aleikum“ oder das Begegnungsprojekt „mee2respect“.