Jüdisches Klavierfestival : Licht und Frieden durch Musik

Duisburg Am 2. Juni beginnt im Jüdischen Gemeindezentrum erstmals das Jüdische Klavierfestival „Menorah“.

„Menorah“ heißt das kleine Festival nach dem siebenarmigen jüdischen Leuchter, der Licht und Frieden in die Welt bringt, in diesem Fall durch Musik. So erklärten es jetzt gegenüber der Presse der Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim/Ruhr-Oberhausen, Alexander Drehmann, und als Kurator der Pianist Albert Mamriev, der in Moskau und Tel Aviv studierte, seit 18 Jahren in Deutschland lebt. Auf dem Programm stehen überwiegend Werke mehr oder weniger bekannter jüdischer Komponisten – nicht nur, wie Mamriev betonte, „Mendelssohn, Meyerbeer und Holocaust-Komponisten“, deren Werke in Deutschland schon relativ verbreitet sind, sondern auch noch zu entdeckende zeitgenössische Meister aus Israel (die wiederum in vielen Fällen in Deutschland studiert haben). Sehr viel Wert wird darauf gelegt, dass auch Werke christlicher und moslemischer Komponisten erklingen.