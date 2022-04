Im Gocher Kastell : Letztes Kaffeekonzert vor der Pause

Goch Ukrainische Künstler stellen sich an Geige und Klavier im Gocher Kastell vor. Statt eines Eintrittspreises für das Konzert wird um Spenden gebeten.

Als das Konzert im Herbst 2021 geplant wurde, ahnte noch niemand, dass es in der Ukraine Krieg geben würde. Umso mehr freut sich die KulTOURbühne, die Künstler in Goch begrüßen zu dürfen. Tetiana Bielikova (Jahrgang 1996) wurde in Starobilsk geboren. Mit fünf Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht bei Kseniia Holubieva an der Musikschule in Sjewjerodonezk (Luhansk). Im Alter von 15 Jahren begann sie an der Kharkiv Special Boarding Music School zu studieren. Sie setzte ihr Studium an der Nationalen I. P. Kotlyarevsky Universität der Künste in Charkiw fort. Seit 2018 studiert sie an der Folkwang Universität der Künste (Essen) in der Klasse von Professor Henri Sigfridsson. Tetiana Bielikova wurde mehrfach ausgezeichnet.