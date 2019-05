Gesellschaft für Wirtschaftsförderung : Leerstände in der Altstadt halbiert

Yvonne Bleidorn und Francesco Mannarino am Schreibtisch bei der Arbeit in ihrem Quartiersbüro. RP-Archivfoto: crei. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Seit 2015 arbeiten die Quartiersmanager Yvonne Bleidorn und Francesco Mannarino dafür, leerstehende Ladenlokale mit neuem Leben zu füllen. Sie bringen Eigentümer und potenzielle Nutzer zusammen.

Über 300 Anfragen haben die beiden in den vergangenen vier Jahren bearbeitet. Viele Objekte konnten dadurch vermittelt werden: Der Leerstand in den Erdgeschossen der Altstadt sei in den vergangenen Jahren mehr als halbiert worden, teilte die Gesellschaft für Wirtschaftsföderung (GFW) jetzt mit. Jüngstes Beispiel ist wie berichtet der Naturkostladen und Cateringservice „ProVita“, der im Peterstal in die ehemaligen Räume des „City Electronicers“ eingezogen ist.

Immerhin habe die Altstadt in den vergangenen Jahren erheblich an Attraktivität gewonnen. Im Quartier eröffneten unterschiedliche Geschäfte, viele davon rund um das Brautmodenbusiness. Darüber hinaus habe es zahlreiche private Investitionen gegeben. Auf große Resonanz stießen neue Veranstaltungsformate: allen voran der vegane Wintermarkt, der KreativWerkerMarkt oder das Open Air-Kino-Event „Stummfilm in concert“. Insgesamt habe die Entwicklung in der Altstadt an Fahrt aufgenommen, so die GFW. Ende des Jahres beginnt zudem der Umbau des Calaisplatzes.