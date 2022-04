Musik-Festival in Grevenbroich : Verein für Rock-Sommernacht gegründet

Echte Rockfans: Hansi Holz (2.v.l.) aus Gustorf und seine Freunde organisierten 2017 die erste Rock-Sommernacht. Foto: Rocksommernachthilft

Grevenbroich Das von Hansi Holz und seinen Freunden gegründete Festival hat sich zu einem Publikums-Renner entwickelt. Jetzt wurde ein Verein gegründet, der sich um die Organisation des Benefiz-Events kümmert.

Im Schatten der Kühltürme geht bald wieder die Post ab: Auf dem RWE-Parkplatz am Welchenberg startet im Juni die neueste Auflage der „Rock-Sommernacht“. Acht Bands wurden verpflichtet, die an zwei Tagen für Festival-Atmosphäre am Kraftwerk Frimmersdorf sorgen werden. Der Ticket-Vorverkauf hat nun begonnen. Wie gewohnt, wird auch diesmal wieder für einen guten Zweck gerockt.

„Erfinder“ der Rock-Sommernacht ist der Gustorfer Hansi Holz, der 2017 mit seinen Freunden Rudi Rüttgers, Martin Marquardt und Ralf Nitschke erstmals ein Musikfestival auf die Beine stellte. Was zunächst für maximal 150 Bekannte und Arbeitskollegen gedacht war, zog letztlich 500 Besucher auf die Tennisanlage „Rote Asche“ in Neurath – ein voller Erfolg. Im vergangenen Jahr kamen bereits mehr als 1200 Rock-Fans zur mittlerweile vierten Sommernacht, die erstmals auf dem ehemaligen Frimmersdorfer Kraftwerks-Parkplatz veranstaltet wurde – und die ließen auch ordentlich Geld da. Unterm Strich kamen 12.500 Euro zusammen, die den Opfern des Jahrhunderthochwassers im Ahrtal gespendet wurden.

Da Hansi Holz und seine Mitstreiter neben der Rock-Nacht auch weitergehend in Sachen Helfen beschäftigt sind, haben sie nun tatkräftige Unterstützung bekommen. Anfang April wurde der Verein „Rock-Sommernacht hilft“ gegründet, der sich unter der Leitung der Vorsitzenden Yvonne Ziechner künftig speziell um die Organisation des Benefiz-Festivals kümmern wird.

Der Termin für das nächste Event steht fest: „Am 10. und 11. Juni wollen wir unseren Rock-Fans zwei tolle Sommernächte bieten“, sagt Vereinssprecher und Gründungsmitglied André Ebel. Das „Line up“ fürs Festival ist bereits festgelegt worden: Den Auftakt machen am Freitag ab 17.30 Uhr die Bands „Antidepressiva“ und „La Ultima“ sowie der Entertainer, Sänger und Gitarrist Carlos Cachafeiro. Am Samstag geht es bereits eine halbe Stunde früher los – mit den Formationen „She‘s got balls“, „Father & son“, „Radiant“, „O-Sixtyone“ und „Secret Fire“. Für ein Tagesticket zum Preis von 7,50 Euro wird Rock vom Feinsten geboten.

Und nicht nur das: „Wir werden auch dafür sorgen, dass sich die Besucher auf dem Gelände wohlfühlen“, sagt Ebel. So kümmert sich der Verein nicht nur um den Getränke-Nachschub, sondern auch um die Beköstigung der Musikfreunde. In den vergangenen Jahren wurden zur Live-Musik unter anderem Paella und Chorizos serviert – so soll es auch diesmal sein. Und: „Wer möchte, kann auf dem Gelände auch campen“, betont der Vereinssprecher. Das verspricht ein bisschen Rock-am-Ring-Feeling am Welchenberg.

Neben den Flutopfern unterstützten die Festival-Macher in den vergangenen Jahren unterschiedliche Organisationen – etwa die in Grevenbroich und Umgebung tätigen Tafeln, die Jona-Hospizbewegung, den Jugendtreff GoT, die Initiative Schmetterling und den Verein Sternschnuppen. „Mehr als 30.000 Euro konnten bereits gespendet werden“, fasst André Ebel zusammen. Diesmal soll der Erlös des Festivals der Elterninitiative krebskranker Kinder zugute kommen.