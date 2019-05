Reihe „Dein Kochquintett“ : Eine kulinarische Schlemmerreise am Niederrhein

Duisburg Ab Juni startet die Veranstaltungsreihe „Dein Kochquintett“. Zwei Spitzengastronomien aus Duisburg sind mit von der Partie.

Das Konzept von „Dein Kochquintett“ klingt einfach und schmeckt köstlich: fünf Restaurants, fünf Menüs und fünf Monate. Genießer und Feinschmecker dürfte wieder das Wasser im Mund zusammenlaufen. Als heimische Spitzengastronomien sind das Restaurant Küppersmühle am Innenhafen und das Ristorante Villa Patrizia am Kaiserberg mit von der Partie. Dazu gesellen sich die Restaurants „Am Kamin“ (Mülheim), „Hackbarth’s“ (Oberhausen) und „PUR Essen und Trinken“ (Krefeld).

Von Juni bis Oktober sollen die Gäste eine kulinarische Schlemmerreise entlang des Niederrheins unternehmen. Das Menü wird zu einem Vorzugspreis ab 69 Euro, inklusive der passenden Weinbegleitung zu jedem Gang, angeboten. „Wir möchten der Spitzengastronomie in der Region eine Bühne bieten und ihr hochwertiges Handwerk in den Vordergrund stellen“, erklärt Daniel Östreich, Veranstalter des Kochquintetts. Für das Restaurant Am Kamin sowie das Hackbarth’s und das PUR Essen und Trinken ist es die erste Teilnahme. Nico Bodean, Inhaber Villa Patrizia, und Thomas Tramp, Geschäftsführer Küppersmühle, sind dagegen „alte Hasen“ beim Kochquintett. Bodean freut sich auf das neue Trio. „Durch deren Teilnahme ist das Niveau sehr, sehr gestiegen“, lobt er. Tramp hat bei den bisherigen drei Teilnahmen nur gute Erfahrungen gemacht. In den Premiere-Monaten wurden bei ihm insgesamt 350 Menüs und im vergangenen Jahr sogar 420 verkauft. Alle fünf Restaurants verzeichnen bereits die ersten Reservierungen auf die besonderen Menüs, die die Küchenchefs mit ihren Teams kreiert haben.