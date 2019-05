Folkwang-Konzert : Was das Akkordeon alles kann

Duisburg Seit Jahrzehnten sind die Konzerte der Akkordeon-Klasse von Prof. Miki Miki an der Folkwang-Universität der Künste immer große Ereignisse.

Zwar ist die Klasse Miki/Luosujärvi schon lange nicht mehr am Campus Duisburg beheimatet. Aber zumindest einige ihrer Klassenabende finden nach wie vor hier statt, denn der Kleine Konzertsaal ist der begehrteste Konzertsaal der Hochschule. Jetzt war es wieder einmal so weit und acht besonders begabte junge Menschen bewiesen mit zehn überwiegend zeitgenössischen Werken auch diesmal eindrucksvoll, was dieses weithin unterschätzte Instrument so alles kann. Es kann nämlich virtuose Strukturen ebenso zum Klingen bringen wie extreme Emotionen.