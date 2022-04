Comedy-Festival in Zons : Bereits tausende Karten verkauft

Dormagen Mehrere Vorstellungen des Kabarett- und Comedy-Festival sind bereits ausverkauft. Tickets für einige andere Künstler sind jedoch noch verfügbar.

Für das Gastspiel von Michael Mittermeier am Mittwoch, 6. Juli, um 20 Uhr auf der Freilichtbühne Zons sind nur noch 50 Karten erhältlich. Der Pionier der deutschen Stand-up-Comedy kommt mit seinem Jubiläumsprogramm „Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück – 25 Jahre Special“ erstmals in die Zollfeste. Die Reihe eröffnet Kinderstar „herrH“ am Sonntag, 26. Juni, um 11 Uhr mit einem Mitmach-Konzert. Das Abendprogramm startet am Mittwoch, 29. Juni, um 20 Uhr mit Lisa Eckhart und der Sonderausgabe ihres Programms „Die Vorteile des Lasters“. Ihr folgen am 2. Juli das Kom(m)ödchen-Ensemble mit der neuen Kabarett-Komödie „Bulli. Ein Sommermärchen“ und am Donnerstag, 7. Juli, Olaf Schubert mit seiner Show „Zeit für Rebellen“. „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ lautet das Programm von Bernd Stelter am 8. Juli. Das Finale bestreitet am Sonntag, 10. Juli, Kabarettist Florian Schroeder mit der Produktion „Neustart“. Unterstützt wird das Festival von der VR Bank, dem Chempark und dem Rheinischen Anzeiger.