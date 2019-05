Rundfahrt : Gebag setzt auf nachhaltige Projekte

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft stellte jetzt vier ihrer Projekte in Hochfeld, Wanheimerort, Wedau und im Dellviertel vor. Dabei geht es vor allem die Umnutzung früherer Brachflächen.

Die Gebag hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Riesen-Projekte wie „6-Seen-Wedau“ oder das Mercatorquartier sind in aller Munde – schließlich geht es dabei um große Flächen und Tausende Wohnungen oder Häuser. Aber auch eine Nummer kleiner gibt es einige Objekte, die die Stadtentwicklung und den Strukturwandel in Duisburg bereichern können. Dass dabei auch der zurzeit häufig schon überstrapazierte Begriff der „Nachhaltigkeit“ eine entscheidende Rolle spielt, zeigten jetzt die Gebag-Projektleiter Kornelia Hofmann-Bonk und Raphael Pauli. Sie hatten - wie berichtet - Interessierte zu einer kleinen Busreise zu ausgesuchten Projekten eingeladen. Und um diese Flächen ging es:



Kabelwerk Theisen Das Gelände an der Musfeldstraße ist mit rund 28.000 Quadratmetern in etwa so groß wie das Mercatorquartier. Da es mitten in einer Wohngegend liegt, ist es naheliegend, nun künftig auch für eine Wohnbebauung nutzbar zu machen. „Eine ganz so hohe Verdichtung wie im Mercatorquartier mit den geplanten 300 Wohneinheiten wird es hier nicht geben“, so Raphael Pauli. Etwa 150 bis 200 Wohneinheiten sollen hier entstehen. „Die Nachhaltigkeit bei dieser Umnutzung liegt auf der Hand: Wir verschwenden für eine Neubebauung weder vorhandene Grünflächen noch werden zusätzliche Flächen versiegelt“, erläutert der Projektleiter der Gebag. Zudem können schon vorhandene Erschließungen wie das Kanalnetz oder ein Fernwärmeanschluss genutzt werden. Die Gebag hatte das Kabelwerk nebst einigen benachbarten Flächen gekauft, um es nun als Ganzes zu entwickeln.