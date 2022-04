Kultur in Erkrath : Linke wollen Zertifizierung der Musikschule

Erkrath Damit gäbe es vom Land mehr Geld für die kulturell wichtige Einrichtung und der Stadthaushalt würde obendrein entlastet. Davor steht allerdings ein bürokratischer Weg.

(hup) Nach langer Zeit hatten sich im März endlich mal wieder junge Talente der Musikschule Erkrath für den Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ qualifizieren können. In der Kategorie Duo Klavier und ein Blasinstrument trat Sophia Amelingmeyer aus der Klavierklasse Nina Hildebrand gemeinsam mit Jakob Ibrahim an, Trompetenschüler der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf. Die beiden spielten in der Altersgruppe III (13- bis 14-jährige) zwei Werke von Kurt Schwaen, einem deutschen Komponisten des 20 Jahrhunderts, und Allen Vizzutti, einem noch lebenden amerikanischen Trompeter und Komponisten – und erreichten damit den 1. Preis mit 23 von möglichen 25 Punkten und die Qualifikation zur Teilnahme am Bundeswettbewerb vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg. Auch dieser Erfolg ist ein Beleg dafür, dass die öffentliche Musikschule in Erkrath einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung leistet. Das betont auch die Ratsfraktion der Partei „Die Linke“. Sie kann daher nicht nachvollziehen, dass das Land NRW nur einen kleinen Beitrag zur Finanzierung von Musikschulen leistet, obwohl diese im neuen Kulturgesetzbuch NRW erstmals als Orte kultureller Bildung gesetzlich verankert sind. „Für die Musikschule Erkrath deckten diese Schlüsselzuweisungen nur einen Bruchteil der Ausgaben. Bildung – auch musikalische Bildung – ist Landesaufgabe und muss auch vom Land bezahlt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Linke. Es sei nur schwer verständlich, dass die Musikschulen faktisch nicht vom Land finanziert würden und die musikalische Bildung damit vom Bildungsauftrag des Landes zu einer sogenannten freiwilligen Leistung der Kommunen degradiert werde, sagt Linke-Ratsfrau Michaele Gincel-Reinhardt. Über Programme und Projektförderung des Landes könne man allerdings die Musikschule finanziell besser aufstellen und damit auch den städtischen Haushalt entlasten. Voraussetzung für Projekt- oder Programm-Finanzierung sei die Zertifizierung als „Anerkannte Musikschule in NRW“. „Wir beantragen jetzt, die Zertifizierung so schnell wie möglich einzuleiten. Die Erkrather Musikschule erfüllt alle Voraussetzungen, um eine anerkannte Musikschule in NRW zu werden, und damit auch die Voraussetzung für den Erhalt weiterer Landesmittel, so Gincel-Reinhardt. Sie ärgert sich, dass dafür ein bürokratischer Weg nötig sei. Die nächste Landesregierung müsse das neue Gesetz in jedem Fall nachbessern.