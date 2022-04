Prämierte Kunst in Wülfrath : Staatspreisträger Jan Göller entführt in die Welt der Algen

Staatspreisträger Jan Göller entführt in die Welt der Algen

Prämierte Kunst in Wülfrath

Wülfrath Das fünfteilige Werk „Verve“ ist im Niederbergischen Museum zu sehen. Zur Vernissage am 1. Mai ist der Künstler ebenfalls vor Ort.

Einen mit dem „Staatspreis NRW für das Kunsthandwerk“ dotierten Künstler hat das Niederbergische Museum nicht oft im Haus. Und dazu wohnt der Preisträger auch noch in der Kalkstadt. Der Künstler Jan Göller wurde vor ziemlich genau einem Jahr der Staatspreis in der Kategorie „Bild und Druckmedien“ für sein fünfteiliges Werk „Verve“ verliehen.

Es hing im vergangenen Jahr im Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund und ist nun ab 1. Mai im Niederbergischen Museum zu sehen. Das Werk zeigt unterschiedliche Algen. Diese wurden in einem Aquarium fotografiert. Viele Einzelaufnahmen, mithilfe eines Programms zusammengesetzt und bearbeitet, machten es möglich, die rund drei bis fünf Zentimeter kleinen Algen im Großformat darzustellen. Die richtige Beleuchtung betont den jeweiligen Charakter der Algen, die den Betrachter auf ganz eigene Weise faszinieren.

Jan Göller sagt dazu, dass durch den „ästhetischen Anblick dieser Pflanzen in den Aufnahmen Algen die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen als Botschafter unserer Meere gebührt.“ Mit seinen Fotografien weist er auf die wichtige Funktion der Algen als reinigende Kraft der Meere hin. Doch auch der Organismus leidet unter der Kontamination der Meere. Übermäßiges Algen-Wachstum bringt das Ökosystem Meer aus dem Gleichgewicht. „Mit dieser Arbeit will ich diesem Ökosystem eine Stimme geben, denn unsere Meere und wir selbst als Menschen, sind mehr denn je auf einen achtsamen Umgang mit ihm angewiesen“, betont Göller.

Dieser Meinung war auch die Jury. „Fotografie hat die Aufgabe, uns Dinge, Geschehnisse, Emotionen und weniger Sichtbares vor Augen zu führen. Die vorliegende fünfteilige Arbeit mit Farbfotografien zeigt uns auf beeindruckend betörende Weise die Fragilität dieser pflanzen gleichen Organismen. Die fotografische Methode und die formale Präsentation bestechen durch ihre in sich schlüssige Konsistenz mit gleichzeitigem kunsthistorischem Bezug zu den botanischen Zeichnungen und Drucken des 18. Jahrhunderts“, heißt es in der Begründung zur Verleihung des Staatspreises. Dadurch, dass die Arbeiten in einen schaukastenartigen Rahmen eingefasst seien, „verführen“ sie den Betrachtenden „zum genauen Studieren dieser Organismen mit ihren filigranen Strukturen.“ Das sowie der Druck der Fotos auf einem speziellen Algenpapier überzeugten die Jury.