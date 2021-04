Kunst in der Corona-Krise : „Bananensprayer“ setzt in Duisburg sein Markenzeichen

Duisburg Der bekannte „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel setzte jetzt im Duisburger Sana-Klinikum und im Impfzentrum am Theater am Marientor sein Markenzeichen.

Mit drei Schablonen und sechs Farben setzt Thomas Baumgärtel, längst international als „Bananensprayer“ bekannt, am Mittwoch im Sana-Klinikum Duisburg-Wedau und anschließend im Impfzentrum Theater am Marientor Varianten seines Markenzeichens: Jene Bananen, die das von Andy Warhol im Jahr 1966 kreierte „Velvet-Underground“ zitieren. Doch diesmal ist Baumgärtels Spraybanane deutlich erkennbar mit Attributen des Coronavirus versehen. Und zur „Krönung“ wird dieser Banane auch noch eine Spritze verpasst.

Rund 60 „Impfbananen“ hat Baumgärtel nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen an Krankenhäusern, Seniorenheimen und Impfzentren in Bonn, Köln, Hilden, Mönchengladbach und Münster versprüht. Bevor er seine Duisburger Impfbananen applizierte, war Baumgärtel am Morgen auch noch in Düsseldorf in gleicher Mission unterwegs.