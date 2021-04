Kostenpflichtiger Inhalt: Hotspot als Chance für Duisburg : „Wasserstoff als Kohle der Zukunft“

Als im Dezember der wasserstoffgetriebene Müllwagen der WBD vorgestellt wurde, war auch NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart (links) dabei. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Es winke eine Förderung im dreistelligen Millionenbereich, erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Mittwoch in Berlin. Es geht um den Einsatz von Wasserstoff in Fahrzeugen und in der Antriebstechnik.