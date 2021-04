Gute Nachricht für Eltern : Stadt Duisburg erlässt Kita-Beiträge im Mai

Duisburg Die Stadt Duisburg geht damit nach eigener Aussage in Vorleistung. Oberbürgermeister Sören Link äußert einmal mehr Kritik an der Landesregierung.

Seit dem 26. April gilt in allen Kindertageseinrichtungen in Duisburg aufgrund der steigenden Inzidenzen eine bedarfsorientierte Notbetreuung. Eltern sollen die Kinderbetreuung nur dann in Anspruch nehmen, wenn eine Betreuung nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Vorher galt ein eingeschränkter Pandemiebetrieb. „Viele Duisburger Eltern handeln sehr verantwortlich und betreuen ihre Kinder schon seit längerem nach Möglichkeit zu Hause. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“, sagte ein Sprecher der Stadt.